СМИ: В Испании задержали шесть человек по подозрению в краже картин Бэкона

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Спецслужбы Испании задержали в Мадриде шесть человек по подозрению в краже пяти картин британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, стоимость которых оценивается в 30 миллионов евро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили источники, близкие к расследованию.

Картины пропали из одного из частных домов в центре испанской столицы прошлым летом. Эта кража предметов современного искусства расценивается как крупнейшая за всю историю страны.

Постановление на задержание подозреваемых было выдано одним из мадридских судов после одиннадцати месяцев следствия, детали которого не разглашались. В настоящий момент задержанных освободили под залог. Им было предъявлено обвинение в краже со взломом и сокрытии преступления.

Следствие по этому делу продолжается. Местонахождение самих картин до сих пор остается неизвестным.