СМИ: В Испании при взрыве на заводе Rheinmetall пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали в автономном сообществе Мурсия на юго-востоке Испании при взрыве на заводе.

По меньшей мере шесть человек пострадали в автономном сообществе Мурсия на юго-востоке Испании при взрыве на заводе.

Как передает Report, об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

По ее информации, был зафиксирован инцидент на заводе, где, по всей видимости, взорвался бак, что привело к пожару, распространившемуся на лесной массив. Также из-за пожара травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

Причины случившегося не уточняются.

Агентство EFE отмечает, что инцидент произошел на заводе германского оборонного концерна Rheinmetall.