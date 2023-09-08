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В Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана"

В Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма "Дана" Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим штормом "Дана", который нанес значительный ущерб центральной и западной части страны.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 20:27
В Испании нашли тела двух мужчин, пропавших после шторма Дана

Гражданская гвардия Испании обнаружила в автономном сообществе Мадрид тела двух мужчин, считавшихся пропавшими без вести после наводнения, вызванного сильнейшим штормом "Дана", который нанес значительный ущерб центральной и западной части страны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал RTVE.

Согласно его информации, правительственная делегация региона подтвердила, что это тела Хосе Мануэля Агуадо, 83-летнего мужчины с болезнью Альцгеймера, которого унесло наводнением, когда он находился рядом со своим домом в провинции Вильяманта. Вторым погибшим оказался Мануэль Лопес, 50-летний мужчина, который пропал вместе со своей семьей, когда его автомобиль упал в реку Альберче в воскресенье вечером.

Оба тела были найдены после пяти дней поисков водолазами с разницей в час и на расстоянии около 200 метров друг от друга. Уточняется, что они были обнаружены возле разрушенного ураганом моста Педрера, в месте слияния рек Альберче и Пералес.

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