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СМИ: В Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина

СМИ: В Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина Число задержанных ирландской полицией человек после проведения операции по перехвату рекордных в истории страны 2,2 тонны кокаина выросло до восьми.
Другие страны
30 сентября 2023 г. 19:51
СМИ: В Ирландии восемь человек задержаны после перехвата 2,2 тонны кокаина

Ирландская полиция продолжает задержания после операции по перехвату рекордных в истории страны 2,2 тонны кокаина

Как передает Report со ссылкой на газету Irish Independent, число задержанных по делу выросло до восьми.

"Восьмой человек был задержан в рамках продолжающегося расследования в связи с обнаружением рекордной партии кокаина у побережья Ирландии на этой неделе", - говорится в сообщении издания.

Напомним, что 28 сентября в Ирландии на борту 190-метрового судна правоохранители нашли более двух тонн наркотиков. Инцидент произошел недалеко от побережья Корка. По предварительным данным, перевозчики планировали выгрузить часть партии в Ирландии, после чего направить остальное в Великобританию.

Во время операции злоумышленники попытались бросить кокаин в спасательные лодки и сжечь его, но пожар удалось потушить – обгорели только упаковки.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İrlandiyada 2,2 ton kokainin ələ keçirilməsi ilə bağlı 8 nəfər saxlanılıb

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