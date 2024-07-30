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СМИ: В Ирландии при крушении вертолета погибли несколько человек

СМИ: В Ирландии при крушении вертолета погибли несколько человек В центре Ирландии в графстве Уэстмит вертолет потерпел крушение, есть погибшие.
Другие страны
30 июля 2024 г. 21:05
СМИ: В Ирландии при крушении вертолета погибли несколько человек

В центре Ирландии в графстве Уэстмит вертолет потерпел крушение, есть погибшие.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации телеканала RTE, на месте инцидента, который произошел в 15:30 (18:30 по бакинскому времени), находится полиция и чрезвычайные службы, начато расследование.

Региональная газета Westmeath Topic отмечает, что в результате падения вертолета вблизи деревни Киллукан погибли несколько человек.

По неподтвержденным данным, вертолет упал на здание. О погибших сообщает и радиостанция Midlands 103, однако не приводит подробностей.

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