СМИ: В Ирландии при крушении вертолета погибли несколько человек

В центре Ирландии в графстве Уэстмит вертолет потерпел крушение, есть погибшие.

В центре Ирландии в графстве Уэстмит вертолет потерпел крушение, есть погибшие.

Как передает Report , об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации телеканала RTE, на месте инцидента, который произошел в 15:30 (18:30 по бакинскому времени), находится полиция и чрезвычайные службы, начато расследование.

Региональная газета Westmeath Topic отмечает, что в результате падения вертолета вблизи деревни Киллукан погибли несколько человек.

По неподтвержденным данным, вертолет упал на здание. О погибших сообщает и радиостанция Midlands 103, однако не приводит подробностей.