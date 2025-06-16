СМИ: В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

СМИ: В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали в провинции Лурестан на западе страны два грузовых автомобиля, которые перевозили израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

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