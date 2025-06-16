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СМИ: В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

СМИ: В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали в провинции Лурестан на западе страны два грузовых автомобиля, которые перевозили израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.
Другие страны
16 июня 2025 г. 12:57
СМИ: В Иране задержали грузовики с израильскими дронами и взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов Ирана задержали в провинции Лурестан на западе страны два грузовых автомобиля, которые перевозили израильские дроны-камикадзе и взрывчатые вещества.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Телеканал утверждает, что перевозка грузов осуществлялась агентами израильской разведывательной службы "Моссад".

Кроме этого, Press TV сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Ирана обнаружили на окраине Тегерана секретную базу “Моссада”, где собирали израильские дроны и производили взрывчатку.

Гюльнар Махмудова

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