​СМИ: В Ираке задержали одного из лидеров ИГ

Сотрудники силовых структур Ирака задержали в различных районах страны 11 боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Sumaria, что 10 экстремистов были пойманы во время рейдов в Мосуле.

Операция проводилась совместно с управлением разведки и борьбы с терроризмом провинции Найнава. Трое схваченных экстремистов руководили различными структурами боевиков, когда они контролировали город.

Кроме того, по данным новостного портал PUKmedia, в провинции Киркук арестован один из разыскиваемых главарей группировки. Операция по поимке террориста, который отвечал за безопасность действующих в этом регионе банд ИГ, проходила в районе Эр-Рияд. Выйти на его след силовикам помогли данные разведки.