СМИ: В Ираке убит один из возможных организаторов терактов в Брюсселе и Париже

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Один из возможных организаторов терактов в Париже 2015 года и Брюсселе 2016 года Тарек Джадаун, известный также по имени Абу Хамза аль-Бельджики, был убит в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал RTL-TVI.

По информации телеканала, один из самых известных бельгийских членов террористической организации "Исламское государство" был убит в ходе боев иракской армии, поддерживаемой американской коалицией, с отрядами ИГ в Мосуле. Бельгиец марокканского происхождения Тарек Джадаун проживал в городе Вервье. В 2014 году он уехал в Сирию, где примкнул к ИГ. На своей странице в Facebook он уже в 2014 году начал публиковать фотографии, на которых запечатлено его участие в расправах над пленными.