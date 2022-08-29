О нас

Премьер Ирака приостановил заседание кабмина из-за штурма Дворца республики

Премьер Ирака приостановил заседание кабмина из-за штурма Дворца республики В Ираке протестующие ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства страны, расположенную в "Зеленой зоне".
Другие страны
29 августа 2022 г. 17:55
Премьер Ирака приостановил заседание кабмина из-за штурма Дворца республики

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приостановил заседание Совета министров республики до дальнейшего распоряжения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно из заявления канцелярии премьера.

Отмечается, что данное решение премьер-министр принял из-за проникновения сторонников Муктады ас-Садра во Дворец республики.

29 августа ас-Садр объявил в Twitter об уходе из политической жизни Ирака и "прекращении работы всех основных учреждений сторонников его движения". Он также заявил, что его сторонники освобождены от всех своих обязанностей, а канцелярия садристов призвала их не участвовать в политических делах от имени имама и запретила использовать лозунги и политические символы движения в СМИ.

После заявления Муктады ас-Садра его сторонники вышли на улицы и заполнили правительственную "зеленую зону" Багдада, окружив Дворец республики и в результате его штурма проникнув внутрь.

17:07

В Ираке протестующие ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства страны, расположенную в "Зеленой зоне".

Как сообщает Report со ссылкой на телеканала "Аль-Арабия", сотни сторонников иракского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада.

В свою очередь иракские власти заявили о введении с сегодняшнего дня комендантского часа на всей территории Багдада после заявления Муктады ас-Садра об уходе из политики и выхода на улицы его сторонников.


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоIraqi protesters storm government palace 
Версия на азербайджанском языке Фотоİraqda etirazçılar Respublika Sarayına soxulublar

Экслюзивные новости

Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi