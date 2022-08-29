Премьер Ирака приостановил заседание кабмина из-за штурма Дворца республики

В Ираке протестующие ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства страны, расположенную в "Зеленой зоне".

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приостановил заседание Совета министров республики до дальнейшего распоряжения. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом стало известно из заявления канцелярии премьера.

Отмечается, что данное решение премьер-министр принял из-за проникновения сторонников Муктады ас-Садра во Дворец республики.

29 августа ас-Садр объявил в Twitter об уходе из политической жизни Ирака и "прекращении работы всех основных учреждений сторонников его движения". Он также заявил, что его сторонники освобождены от всех своих обязанностей, а канцелярия садристов призвала их не участвовать в политических делах от имени имама и запретила использовать лозунги и политические символы движения в СМИ.

После заявления Муктады ас-Садра его сторонники вышли на улицы и заполнили правительственную "зеленую зону" Багдада, окружив Дворец республики и в результате его штурма проникнув внутрь.

17:07

В Ираке протестующие ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства страны, расположенную в "Зеленой зоне".

Как сообщает Report со ссылкой на телеканала "Аль-Арабия", сотни сторонников иракского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада.

В свою очередь иракские власти заявили о введении с сегодняшнего дня комендантского часа на всей территории Багдада после заявления Муктады ас-Садра об уходе из политики и выхода на улицы его сторонников.



