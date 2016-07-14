​СМИ: В Ираке погиб журналист, освещавший операцию по освобождению Мосула

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Один журналист погиб в среду в ходе боя к югу от Мосула на севере Ирака, где продолжается операция против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государств" (ИГ). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил спутниковый телеканал "Аль-Гадир", где работал оператор.

По инофрмации, автомобиль, на котором передвигались журналисты, освещавшие победы сил безопасности, был подвержен нападению со стороны экстремистских группировок. В результате погиб военный оператор Али Махмуд, ранения также получили его коллеги Али Джавад и Али Мухсин, которые работают на телеканале "Аль-Иракия".

По его данным, в машину в деревне Кяхля близ города Эль-Кайяра попал бронебойный снаряд. В "Аль-Гадире" подчеркнули, что их сотрудник стал первым журналистом, убитым при освещении операции в Мосуле.

Стратегический аэродром, расположенный на окраинах Эль-Кайяры в 60 км к югу от Мосула, был освобожден от боевиков ИГ в минувшую субботу. База ранее использовалась американскими военными, и во время войны в Ираке носила кодовое название Q-West.

Освобождение Мосула - основная цель проводимой иракской армией операции по восстановлению контроля над страной. Этот город, население которого превышает 500 тыс. человек, боевики ИГ считают своей "столицей" в Ираке. Он был оставлен войсками практически без боя при нападении на него формирований ИГ 10 июня 2014 года.