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СМИ: в интернет попали личные данные свыше 230 тыс. госслужащих США

СМИ: в интернет попали личные данные свыше 230 тыс. госслужащих США Личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений Соединенных Штатов попали в интернет в результате утечки данных в Министерстве транспорта страны.
Другие страны
13 мая 2023 г. 06:44
СМИ: в интернет попали личные данные свыше 230 тыс. госслужащих США

Личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений Соединенных Штатов попали в интернет в результате утечки данных в Министерстве транспорта страны.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс США.

В нем говорится, что нарушение безопасности данных затронуло системы обработки льгот TRANServe, которые, в частности, компенсируют госслужащим часть расходов на проезд. Неизвестно, были ли данные использованы в преступных целях.

Начато расследование инцидента, а доступ к системе TRANServe заморожен до тех пор, пока безопасность не будет восстановлена, говорится в сообщении.

Ведомство заявило в комментарии агентству Reuters, что утечка не затронула никаких систем безопасности на самом транспорте, но не сообщило, кто может быть ответственен за взлом.

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