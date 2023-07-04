СМИ: В Индии в результате ДТП погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли, 20 получили ранения в результате ДТП с участием грузовика в районе Дуле в индийском центральном штате Махараштра.
Как передает
По ее данным, у грузовика отказали тормоза. Водитель не справился с управлением, врезался сначала в два следовавших по пути мотоцикла и автомобиль, а затем в здание придорожного отеля.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсации в размере 200 тыс. индийских рупий ($2,4 тыс.) семьям погибших и 50 тыс. индийских рупий (более $600) пострадавшим.