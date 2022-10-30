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СМИ: В Индии при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере четыре человека

СМИ: В Индии при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере четыре человека Не менее четырех человек погибли и еще 18 получили серьезные ожоги в результате возгорания и взрыва автоцистерны с топливом на северо-востоке Индии.
Другие страны
30 октября 2022 г. 09:08
СМИ: В Индии при взрыве бензовоза погибли по меньшей мере четыре человека

Не менее четырех человек погибли и еще 18 получили серьезные ожоги в результате возгорания и взрыва автоцистерны с топливом на северо-востоке Индии.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

По информации, инцидент произошел примерно в 20 км от города Аиджала (штат Мизорам).

Автоцистерна загорелась, когда местные жители попытались слить из нее бензин. По другим данным, топливо вытекало из бензовоза по не выясненной пока причине.

Четыре человека погибли от ожогов. Еще 18 граждан госпитализировали, состояние пяти из них критическое. Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

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