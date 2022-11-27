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СМИ: в Индии автомобиль наехал на группу людей

СМИ: в Индии автомобиль наехал на группу людей Автомобиль наехал на группу людей, стоявших на обочине в штате Бихар на востоке Индии, порядка 18 человек получили травмы, в том числе тяжелые.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 09:50
СМИ: в Индии автомобиль наехал на группу людей

Автомобиль наехал на группу людей, стоявших на обочине в штате Бихар на востоке Индии, порядка 18 человек получили травмы, в том числе тяжелые.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье телеканал NDTV.

Происшествие произошло в субботу вечером на шоссе в округе Саран.

По этой информации, большая группа людей устраивала поминки на обочине дороги, когда в них врезался автомобиль, ехавший на большой скорости. Пострадавшие доставлены в больницы, состояние некоторых из них тяжелое.

По утверждению местных жителей, водитель автомобиля был в нетрезвом состоянии. Полиция начала расследование.

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Версия на азербайджанском языке Hindistanda avtomobil onlarla insanı vuraraq xəsarət yetirib

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