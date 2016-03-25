СМИ: В ходе полицейской операции в Брюсселе нейтрализован один человек

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Один человек нейтрализован возле станции метро в ходе полицейской операции, которая проводится в пятницу в брюссельской коммуне Скарбек, сообщает Report со ссылкой на телеканал RTBF.

По информации, в операции задействованы полицейский спецназ и военные, установлен широкий периметр безопасности. В начале операции послышался взрыв, ряд свидетелей сообщают, что взрывов было два. Свидетели также слышали выстрелы. На месте работают службы по разминированию.

Телеканал также сообщает, что полицейские ворвались в жилой дом.