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    СМИ: В ходе полицейской операции в Брюсселе нейтрализован один человек

    В операции задействованы полицейский спецназ и военные

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Один человек нейтрализован возле станции метро в ходе полицейской операции, которая проводится в пятницу в брюссельской коммуне Скарбек, сообщает Report со ссылкой на телеканал RTBF.

    По информации, в операции задействованы полицейский спецназ и военные, установлен широкий периметр безопасности. В начале операции послышался взрыв, ряд свидетелей сообщают, что взрывов было два. Свидетели также слышали выстрелы. На месте работают службы по разминированию.

    Телеканал также сообщает, что полицейские ворвались в жилой дом.

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