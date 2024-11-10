СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов

По меньшей мере 188 журналистов погибли в ходе продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

По меньшей мере 188 журналистов погибли в ходе продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным правительственной пресс-службы палестинского анклава, число журналистов, погибших в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, выросло до 188.

Катарский телеканал Al Jazeera 3 ноября сообщал о 182 журналистах, погибших в секторе Газа. Телеканал также указывал, что многие из сотрудников СМИ были убиты вместе со всеми членами их семей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.