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СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов

СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов По меньшей мере 188 журналистов погибли в ходе продолжающихся боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 08:56
СМИ: В ходе боевых действий в Газе погибли 188 журналистов

По меньшей мере 188 журналистов погибли в ходе продолжающихся боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным правительственной пресс-службы палестинского анклава, число журналистов, погибших в секторе Газа с момента обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года, выросло до 188.

Катарский телеканал Al Jazeera 3 ноября сообщал о 182 журналистах, погибших в секторе Газа. Телеканал также указывал, что многие из сотрудников СМИ были убиты вместе со всеми членами их семей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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