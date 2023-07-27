О нас

СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы

СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы В центральной части Греции возле города Неа-Анхиалос загорелся склад боеприпасов.
Другие страны
27 июля 2023 г. 20:10
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы

На складе боеприпасов ВВС Греции вблизи городка Неа-Анхиалос (область Магнисия) прогремели взрывы из-за распространяющегося лесного пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

Информацию о том, что "фронт огня вошел на территорию военного лагеря в Неа-Анхиалосе", подтвердил Генеральный штаб национальной обороны Греции. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы боеприпасов.

Как уточнил телеканал, речь идет о районе Караба, где расположены склады боеприпасов, включая снаряды и ракеты 111-го боевого крыла ВВС Греции.

Этот же пожар приближается с другой стороны к жилому району Неа-Анхиалоса. Пять самолетов сбрасывают на очаги огня воду в особо сложных условиях из-за задымления и очень сильного ветра.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi