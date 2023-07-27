СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы

В центральной части Греции возле города Неа-Анхиалос загорелся склад боеприпасов.

На складе боеприпасов ВВС Греции вблизи городка Неа-Анхиалос (область Магнисия) прогремели взрывы из-за распространяющегося лесного пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий телеканал ERT-1.

Информацию о том, что "фронт огня вошел на территорию военного лагеря в Неа-Анхиалосе", подтвердил Генеральный штаб национальной обороны Греции. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы боеприпасов.

Как уточнил телеканал, речь идет о районе Караба, где расположены склады боеприпасов, включая снаряды и ракеты 111-го боевого крыла ВВС Греции.

Этот же пожар приближается с другой стороны к жилому району Неа-Анхиалоса. Пять самолетов сбрасывают на очаги огня воду в особо сложных условиях из-за задымления и очень сильного ветра.