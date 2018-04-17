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    СМИ: В городе Дума обнаружили захоронение жертв террористов

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сирийские военнослужащие обнаружили во вторник в городе Дума в Восточной Гуте массовое захоронение жертв террористов.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство SANA, в глубокую траншею в парке Эль-Джаля были закопаны тела не менее 30 человек. По информации, военные медики проведут экспертизу в госпитале для установления личностей погибших.

    Ранее массовые захоронения жертв террористов из числа военных и гражданских лиц были обнаружены после освобождения Пальмиры и Дейр-эз-Зора.

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