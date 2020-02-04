СМИ: в Гонконге выявили первый случай смерти от нового коронавируса

Первый случай смерти от нового типа коронавируса выявлен на территории специального административного района Гонконг.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщает газета South China Morning Post.

Согласно источникам газеты, 39-летний пациент больницы Принцессы Маргарет, который проходил лечение от коронавируса, скончался во вторник утром из-за внезапного сердечного приступа.

Мужчина 21 января ездил на скоростном поезде в Ухань и спустя два дня вернулся в Гонконг, симптомы у него стали проявляться 31 января, он сразу обратился за медицинской помощью.

Позже у него диагностировали заражение новым типом коронавируса, он стал 13-м человеком в Гонконге, у кого выявили заболевание.