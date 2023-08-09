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В Голландии задержали 15 человек, выступающих против размещения ядерного оружия США

В Голландии задержали 15 человек, выступающих против размещения ядерного оружия США Полиция Нидерландов задержала 15 человек, которые выступают против размещения американского ядерного оружия на голландской авиабазе "Волкель".
Другие страны
9 августа 2023 г. 20:47
В Голландии задержали 15 человек, выступающих против размещения ядерного оружия США

Полиция Нидерландов задержала 15 человек, которые выступают против размещения американского ядерного оружия на голландской авиабазе "Волкель".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Omroep Brabant.

По данным телеканала, протестующие, разбившие неподалеку лагерь, пытались лопатами сделать подкоп под забором, чтобы незаконно попасть на территорию авиабазы. При этом о своих намерениях участники акции, выступающие против размещения в Нидерландах ядерного оружия США и выбросов авиацией в атмосферу углекислого газа, заранее объявили в социальных сетях.

Военная полиция немедленно пресекла акцию, задержав 15 человек. Как отметили представители правоохранительных органов, разрешены протесты, но не подкопы. "Задержания были проведены мирно", - добавили в военной полиции.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın nüvə silahının Niderlandda yerləşdirilməsinə qarşı çıxan 15 nəfər saxlanılıb

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