СМИ: Нидерланды начнут включать детей от 9 лет в террористические списки

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Нидерланды начнут включать в террористические списки детей от девяти лет, которые с семьями вернулись из подконтрольных террористической организации "Исламское государство" территорий в Сирии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Общей службы разведки и безопасности Нидерландов (AIVD), на которую ссылается голландская газета Volkskrant, мальчики на подконтрольных ИГ территориях в Сирии с девяти лет проходят обучение в военных лагерях. Они учатся обращаться с холодным и огнестрельным оружием, убивать других людей. Помимо этого они приносят присягу лидеру боевиков ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

Служба безопасности считает это достаточным основанием для создания единой регистрационной базы детей, семьи которых вместе с ними возвращаются в Нидерланды с территорий ИГ. Детям будут присваиваться уникальные регистрационные номера. Информационной базой также смогут воспользоваться разведывательные службы других европейских стран.

Глава голландской разведывательной службы на недавней конференции в Берлине сообщил, что властям известно о 70 несовершеннолетних, которые уехали из Нидерландов в Сирию и Ирак.