СМИ: В Германии в прошлом году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 950 нападений на мусульман и мечети произошло в ФРГ в 2017 году. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет немецкая газета Neue Osnabruecker Zeitung.

По полученным газетой данным, в прошлом году в Германии было совершено по меньшей мере 950 нападений на мусульман и мусульманские учреждения, такие как мечети. В результате атак пострадали 33 человека. Власти расследовали чуть менее 60 нападений, случаев граффити-вандализма и осквернений (например, с помощью свиной крови) в мечетях и других связанных с исламом учреждениях.

В 2017 году в Германии на постоянной основе проживали 4,7 млн последователей ислама, что составляет примерно 5% от общей численности населения.