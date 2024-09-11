СМИ: В Германии рухнул крупный участок моста с тротуаром и трамвайными путями

Крупный участок моста с пешеходной зоной и трамвайными путями в Дрездене (Германия) обвалился в реку Эльбу (река бассейна Северного моря - ред.).

Централизованное теплоснабжение Дрездена (Германия) нарушено в результате частичного обрушения моста.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild .

По информации издания, в ночь на среду в Эльбу обвалился крупный участок моста Каролабрюке с трамвайными путями и пешеходной зоной. Инцидент произошел около 03:00 (05:00 по бакинскому времени). Никто не пострадал.

Обрушение моста также повредило две крупные линии централизованного теплоснабжения, указывает газета. Оно отсутствует во всем городе.

Причина обрушения не установлена. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Территория у моста перекрыта. Жителей просят избегать посещения этого района.