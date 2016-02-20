​СМИ: В Германии пилотов будут проверять на алкоголь и наркотики

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Правительство ФРГ собирается санкционировать внеочередные проверки для пилотов гражданской авиации на алкоголь, наркотики и медикаменты в крови.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источник в правящей коалиции.

По информации издания, коалиционные партии в правительстве ФРГ договорились о соответствующих законодательных изменениях. Данные меры стали следствием громкой авиакатастрофы пассажирского лайнера компании Germanwings в марте прошлого года.

Согласно новой инициативе, работодатели будут обязаны проводить проверки летного состава, в частности, на предмет того, не употребляют ли пилоты медикаменты, алкоголь или "другие влияющие на психику субстанции" в случае "подозрения на полную или частичную неспособность выполнения профессиональных обязанностей", пишет газета.