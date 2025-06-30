СМИ: В Газе из-за ударов Израиля погибли не менее 72 человек

По меньшей мере 72 человека погибли и многие получили ранения 29 июня в секторе Газа в результате ударов армии Израиля.

По меньшей мере 72 человека погибли и многие получили ранения 29 июня в секторе Газа в результате ударов армии Израиля.

Как передает Report , об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

В частности, по их информации, за минувший день в результате израильской атаки в городе Газа погибли 47 палестинцев. Среди них были люди, ищущие продовольствия в центрах распределения помощи, поскольку и без того катастрофическая гуманитарная ситуация в осажденном анклаве ухудшается с каждым днем, отмечает телеканал.

Напомним, что 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников. Радикалы возложили ответственность за возобновление боевых действий на Израиль и США.