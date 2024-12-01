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СМИ: В ФРГ в ДТП с 50 машинами пострадали около 30 человек

СМИ: В ФРГ в ДТП с 50 машинами пострадали около 30 человек Почти 30 человек пострадали в результате ДТП с участием в общей сложности 50 транспортных средств в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии по вине пьяного водителя грузовика из Польши.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 15:49
СМИ: В ФРГ в ДТП с 50 машинами пострадали около 30 человек

Почти 30 человек пострадали в результате ДТП с участием в общей сложности 50 транспортных средств в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии по вине пьяного водителя грузовика из Польши.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, в результате аварии пострадали 26 человек, 8 из них получили серьезные травмы. Один человек находится в критическом состоянии. Водитель грузовика пытался скрыться от полиции. Он не отреагировал на требование стражей порядка остановиться, ускорился, а затем выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей.

Правоохранители задержали 30-летнего водителя грузовика на автомагистрали A1. По данным газеты, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не исключается, что мужчина принимал наркотики.

В общей сложности в ДТП пострадали 50 транспортных средств. Сумма материального ущерба пока не установлена. Движение по автомагистрали А1 перекрыто.

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