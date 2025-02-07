СМИ: В ФРГ из-за российских спецслужб усилили охрану главы концерна Rheinmetall

Охрана главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера была существенно усилена, в настоящее время он носит бронежилет из опасений за собственную безопасность.

Охрана главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера была существенно усилена, в настоящее время он носит бронежилет из опасений за собственную безопасность.

Как передает Report , об этом пишет новостной портал Focus-online.

По его информации, выходя из дома, Паппергер вместо галстука надевает бронежилет весом до 5 кг. Вооруженные телохранители, как указывает СМИ, возят его на деловые встречи в бронированном автомобиле. Каждого посетителя предварительно проверяют по запросу полиции и Федерального ведомства по охране конституции (выполняет функции контрразведки).

"Меня будут защищать и охранять, как канцлера ФРГ", - приводит Focus-online слова Паппергера, сказанные им на одной из пресс-конференций.

Согласно информации, поводом для усиления мер безопасности стала угроза, исходящая от российских спецслужб.