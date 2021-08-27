В Филиппинах установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19

Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19

Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Inquirer.

По ее данным, рефрижератор установлен недалеко от больницы с пациентами, пострадавшими от коронавируса. Тем самым городская администрация готовится к росту заболеваемости и смертности от COVID-19 с распространением штамма "дельта".

Как сообщила газета Philippine Star, в стране отмечен рост смертности от коронавируса, в среднем примерно 106 умерших в день.

В настоящее время в стране зарегистрировано 131,9 тысячи случаев COVID-19 в активной стадии.