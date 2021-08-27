О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Филиппинах установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19

В Филиппинах установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19 Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19
Другие страны
27 августа 2021 г. 21:00
В Филиппинах установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19

Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Inquirer.

По ее данным, рефрижератор установлен недалеко от больницы с пациентами, пострадавшими от коронавируса. Тем самым городская администрация готовится к росту заболеваемости и смертности от COVID-19 с распространением штамма "дельта".

Как сообщила газета Philippine Star, в стране отмечен рост смертности от коронавируса, в среднем примерно 106 умерших в день.

В настоящее время в стране зарегистрировано 131,9 тысячи случаев COVID-19 в активной стадии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Filippində koronavirusdan ölənlər üçün küçədə soyuducu quraşdırılıb
Версия на английском языке Refrigerator truck to store bodies of COVID-19 victims appears in Phillippines

Самое важное

Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
ФотоАзербайджанские миротворцы вернулись на родину
27 августа 2021 г. 18:06
Токио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
ФотоТокио-2020: Азербайджанская паралимпийка завоевала золото
27 августа 2021 г. 11:57
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 17:53
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
Мехрибан Алиева – первый вице-президент страны-победительницы
26 августа 2021 г. 11:00
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2021 г. 00:00
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
В Кяльбаджар и Губадлы назначены военные прокуроры
25 августа 2021 г. 16:43
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
Президент Азербайджана подписал распоряжение об обеспечении жильем героев Отечественной войны
25 августа 2021 г. 14:35
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
В Азербайджане запущена услуга онлайн-очереди на третью дозу вакцины
25 августа 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi