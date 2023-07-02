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СМИ: В Европе могут нарушить ядерное соглашение с Ираном

СМИ: В Европе могут нарушить ядерное соглашение с Ираном Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.
Другие страны
2 июля 2023 г. 23:24
СМИ: В Европе могут нарушить ядерное соглашение с Ираном

Великобритания и некоторые другие европейские государства могут объявить о планах впервые с 2015 года нарушить ядерное соглашение с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, бывший президент США Дональд Трамп вывел свою страну по ядерному соглашению еще в 2018 году. Однако Германия, Франция и Великобритания остались в ней, несмотря на то, что Иран в ответ на выход США нарушил согласованные лимиты по качеству и количеству обогащенного урана.

Дипломаты ЕС и Великобритании пояснили, что в настоящее время страны планируют отойти от соглашения из-за того, что Иран сам нарушил свои обязательства. Одним из аргументов также является то, что Иран предоставил России беспилотники для использования во время вторжения в Украину.

Напомним, в 2015 году ядерное соглашение включало в себя ряд дат, когда определенные санкции против юридических лиц должны быть отменены Западом. Однако тогда не предполагалось, что Иран будет нарушать соглашение.

Соглашение ограничивало обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

В октябре 2023 года истекает срок действия санкций ЕС в соответствии с резолюцией ООН, закрепившей ядерное соглашение 2015 года. Иран призывал не делать ничего для разработки баллистических ракет, которые могут нести ядерное оружие.

Кроме этого, санкции запрещают кому-либо покупать у Ирана или продавать ему, или передавать беспилотники и их компоненты, способные летать на расстояние более 300 км, без предварительного разрешения Совета Безопасности ООН.

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