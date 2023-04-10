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СМИ: В ЕС растет недовольство ростом расходов на поездки еврочиновников

СМИ: В ЕС растет недовольство ростом расходов на поездки еврочиновников Расходы на служебные поездки председателя Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказались заметно больше, чем у их предшественников, и продолжают расти, что вызывает вопросы у представителей стран содружества.
Другие страны
10 апреля 2023 г. 00:40
СМИ: В ЕС растет недовольство ростом расходов на поездки еврочиновников

Расходы на служебные поездки председателя Евросовета Шарля Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оказались заметно больше, чем у их предшественников, и продолжают расти, что вызывает вопросы у представителей стран содружества.

Как передает Report, об этом сообщила французская газета Le Monde.

В настоящее время идет согласование бюджета администрации главы Евросовета, который в 2024 году должен составить €2,6 млн, что на 27,5% больше по сравнению с 2023 годом. При этом расходы на поездки Мишеля и его делегаций составят почти €2 млн - на треть больше, чем в текущем году. Главной причиной такого роста называется "активная международная деятельность" в связи с конфликтом в Украине.

"На встрече по этому вопросу 9 марта девять стран, включая Германию, Италию и Польшу, все же попросили разъяснить основания для такого увеличения. Австрия и Словакия упомянули о "проблемах с имиджем", которые может вызвать подобный образ жизни", - пишет газета. Она напоминает, что расходы на поездки предшественников Мишеля на посту главы Евросовета Дональда Туска (2014-2019) и Хермана Ван Ромпёя (2010-2014) составляли менее €500 тыс., а весь бюджет их администраций укладывался в €1 млн. "Одной лишь инфляцией нельзя объяснить такой рост", - отмечает Le Monde.

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