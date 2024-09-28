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СМИ: В ЕС не готовы к введению новой биометрической системы контроля на границах

СМИ: В ЕС не готовы к введению новой биометрической системы контроля на границах Несколько стран ЕС попросили Брюссель перенести запуск новой биометрической системы контроля въезжающих, который запланирован на 10 ноября, так как это может создать очереди на границах.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 15:32
СМИ: В ЕС не готовы к введению новой биометрической системы контроля на границах

Несколько стран ЕС попросили Брюссель перенести запуск новой биометрической системы контроля въезжающих, который запланирован на 10 ноября, так как это может создать очереди на границах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила газета Financial Times.

Новая система потребует, чтобы граждане всех стран, не входящих в ЕС, регистрировали свои данные, в том числе отпечатки пальцев, в иммиграционном центре аэропорта прибытия при первом посещении Евросоюза.

По данным источников газеты, Германия, Франция и Нидерланды до сих пор не заявили о готовности работать с новой системой контроля, хотя на эти страны приходится 40% всех пассажирских перевозок ЕС.

Один из руководителей транспортной отрасли отметил в комментарии газете, что очереди на границах после внедрения системы увеличатся на 30-100%.

Представитель Еврокомиссии заявил Financial Times, что работа над запуском системы велась "как и полагалось", однако задержки "не могут быть полностью исключены".

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