СМИ: В ЕС ищут способ выделить помощь Украине в обход позиции Венгрии

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине для обхода вето Венгрии.

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести добровольные взносы на финансирование военной помощи Украине для обхода вето Венгрии.

Как передает Report, об этом пишет Euractiv со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

"Транш блокируется уже полтора года, и, честно говоря, это подрывает нашу политическую волю поддерживать Украину", - отмечается в сообщении.

По данным Bloomberg, Европейская служба внешних связей может таким образом попытаться обойти механизм единогласной поддержки помощи Киеву со стороны стран-членов объединения.

Отметим, что лидерам стран ЕС до сих пор не удалось убедить Венгрию утвердить финансовую помощь в размере 50 млрд евро для поддержки Украины.