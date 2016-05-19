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    В Джакарте в ТЦ в результате взрыва газа пострадало 13 человек

    Полиция: 13 человек получили ожоги, семеро из них серьезно пострадали

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали в результате взрыва газа в торговом центре в южной части столицы Индонезии Джакарте, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным издания Jakarta Post, инцидент произошел в четверг утром в муниципалитете Южная Джакарта. Взрыв прогремел на нижнем уровне торгового центра Gandaria City Mall.

    Как сообщил представитель местной полиции, в результате взрыва 13 человек получили ожоги, семеро из них серьезно пострадали.

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