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СМИ: В ДРК продолжаются бои, несмотря на договоренность о прекращении огня

СМИ: В ДРК продолжаются бои, несмотря на договоренность о прекращении огня Ожесточенные боевые столкновения отмечались в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в округе Валунгу (провинция Южное Киву) между проправительственными ополченцами и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).
Другие страны
20 июля 2025 г. 22:09
СМИ: В ДРК продолжаются бои, несмотря на договоренность о прекращении огня

Ожесточенные боевые столкновения отмечались в воскресенье на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в округе Валунгу (провинция Южное Киву) между проправительственными ополченцами и повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report, об этом сообщила конголезская радиостанция Okapi.

Бои начались на следующий день после подписания в Дохе властями ДРК и руководством М23 декларации о принципах, в которой они обязались поддерживать режим прекращения огня, отмечает радиостанция. Особо интенсивный характер бои носили в населенных пунктах Бвенды и Мухоно.

Декларация, которая была согласована при посредничестве Катара и США, предусматривает переговоры между правительством ДРК и повстанцами из М23 с целью достижения мирного соглашения. Они должны начаться не позднее 8 августа.

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