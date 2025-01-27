СМИ: В ДР Конго в боях военных с повстанцами погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 367 получили ранения в городе Гома, расположенном на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в ходе начавшихся минувшей ночью боев конголезской армии с повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

По меньшей мере 17 человек погибли, 367 получили ранения в городе Гома, расположенном на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), в ходе начавшихся минувшей ночью боев конголезской армии с повстанцами из группировки "Движение 23 марта" (М23).

Как передает Report , об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на полученные им данные из городских больниц.

"Хирурги работают круглосуточно, чтобы справиться с огромным потоком раненых, так как боевые действия продолжаются", - заявил собеседник агентства.

Медики Гомы призывают жителей города сдавать кровь для спасения пострадавших. Официальных данных о числе убитых и раненых нет.

Отметим, что город Гома является административным центром провинции Северное Киву с населением 2 млн человек.