О нас

СМИ: В декабре коронавирусом заразились более 17% жителей КНР

СМИ: В декабре коронавирусом заразились более 17% жителей КНР Более 248 млн случаев заражения коронавирусом (около 17% населения страны) зафиксировано в КНР с 1 по 20 декабря.
Другие страны
24 декабря 2022 г. 08:21
СМИ: В декабре коронавирусом заразились более 17% жителей КНР

Более 248 млн случаев заражения коронавирусом (около 17% населения страны) зафиксировано в КНР с 1 по 20 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из документа, якобы представленного на заседании Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР и позже неофициально загруженного в интернет.

В документе говорится, что суточный уровень заболеваемости по стране 20 декабря составил около 37 млн случаев, сообщает в субботу газета South China Morning Post. В частности, заражению коронавирусом в этом месяце подверглась половина населения Пекина, провинции Сычуань в центральной части страны, а также от 20 до 50% жителей провинций Хубэй (центральная часть), Хэнань (восток), Хунань (юго-восток), Аньхой (восток), Ганьсу (центральная часть) и Хэбэй (восток).

Издание отмечает, что эти показатели не фигурируют в официальном отчете заседания комитета, а проверить подлинность размещенных в интернете документов не представляется возможным.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Талибы ввели запрет на присутствие сотрудников женского пола в афганских университетах
Талибы ввели запрет на присутствие сотрудников женского пола в афганских университетах
24 декабря 2022 г. 08:33
Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи
Стал известен новый премьер-министр Республики Фиджи
24 декабря 2022 г. 08:08
Сотрудника Врачей без границ освободили после похищения в Мали
Сотрудника "Врачей без границ" освободили после похищения в Мали
24 декабря 2022 г. 07:11
Водителя обвиняют в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте
Водителя обвиняют в изнасиловании дипломата миссии ЕС в Египте
24 декабря 2022 г. 06:48
Болсонару проведет Новый Год на вилле Трампа во Флориде
Болсонару проведет Новый Год на вилле Трампа во Флориде
24 декабря 2022 г. 06:26
Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев
Молдова упростила правила пересечения границы для украинцев
24 декабря 2022 г. 05:51
Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США
Сильная снежная буря затронула более 70% жителей США
24 декабря 2022 г. 05:16
Байден одобрил продление финансирования правительства до 30 декабря
Байден одобрил продление финансирования правительства до 30 декабря
24 декабря 2022 г. 04:27
В Канаде из-за снегопада на Трансканадском шоссе попали в аварии до 100 автомобилей
ФотоВ Канаде из-за снегопада на Трансканадском шоссе попали в аварии до 100 автомобилей
24 декабря 2022 г. 03:13
Карл III записал первое рождественское обращение к нации из Виндзорского замка
Карл III записал первое рождественское обращение к нации из Виндзорского замка
24 декабря 2022 г. 02:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi