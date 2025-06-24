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СМИ: СБ Сирии взорвали в Дамаске боеприпасы в рамках учений

СМИ: СБ Сирии взорвали в Дамаске боеприпасы в рамках учений В сирийской столице Дамаске слышны взрывы.
Другие страны
24 июня 2025 г. 20:20
СМИ: СБ Сирии взорвали в Дамаске боеприпасы в рамках учений

Сирийские силы безопасности взорвали оставшиеся боеприпасы в рамках учений в Дамаске.

Как передает Report, об этом Reuters сообщил источник в силовых структурах.

По его данным, эти действия не представляли угрозы для населения. Взрывы, которые были слышны по всему городу, проходили под контролем военных, отметил источник.

Рано вечером местные жители услышали громкий взрыв и увидели столб дыма, поднимающийся в западных районах города.

19:32

В сирийской столице Дамаске слышны взрывы.

Как передает Report, об этом сообщил сирийский телеканал Al-Ikhbaria.

По некоторым данным, инцидент имел место в районе Эль-Мезза на юго-западе сирийской столицы. В свою очередь Reuters со ссылкой на корреспондентов и очевидцев передает, что после взрыва на западных окраинах города виден дым.

Подробности произошедшего выясняются.

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Версия на английском языке Loud explosion heard in Damascus, causes unknown
Версия на азербайджанском языке KİV: Suriya paytaxtında təlimlərdən qalan sursatlar partladılıb

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