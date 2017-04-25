СМИ: В Черногории у автобусной станции произошел взрыв

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел сегодня на черногорском курорте Херцег- Нови.

Как передает Report, об этом сообщило телевидение Черногории RTCG.

"На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек - водитель автомобиля - серьезно ранен", - говорится в сообщении.

Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.

Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.