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    СМИ: В Черногории у автобусной станции произошел взрыв

    Серьезно ранен один человек

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сильный взрыв прогремел сегодня на черногорском курорте Херцег- Нови.

    Как передает Report, об этом сообщило телевидение Черногории RTCG.

    "На магистрали перед автобусной станцией взорвалась бомба, заложенная в автомобиле. В результате один человек - водитель автомобиля - серьезно ранен", - говорится в сообщении.

    Взрыв был очень сильным, его слышали в разных концах города, от обломков взорванного автомобиля пострадали припаркованные вблизи машины.

    Ранее некоторые черногорские СМИ сообщали о жертвах, однако в МВД страны опровергли эту информацию.

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