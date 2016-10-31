СМИ: В центре Мосула во время собрания командиров ИГ произошел мощный взрыв

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел в центре иракского города Мосул во время собрания командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мощный взрыв, причины которого еще не установлены, произошел сегодня утром во время тайного собрания командиров группировки ИГ в районе Ас-Сарджхана в центре города Мосул, центра провинции Найнава", - заявил телеканалу Al Sumaria источник в провинции Найнава.

По словам источникам, по неподтвержденной информации, которую передают местные жители, в результате взрыва погибли несколько командиров группировки, в том числе командующий элитными батальонами ИГ, напрямую связанными с ее лидером Абу Бакром аль-Багдади. Между тем, телеканал не уточняет, какая сторона стоит за взрывом.