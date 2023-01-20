О нас

СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск

СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск Демонстрация против военного присутствия Франции в Буркина-Фасо, собравшая несколько сотен человек, прошла в столице африканской страны - городе Уагадугу.
Другие страны
20 января 2023 г. 23:17
СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск

Демонстрация против военного присутствия Франции в Буркина-Фасо, собравшая несколько сотен человек, прошла в столице африканской страны - городе Уагадугу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Участники акции скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны французского военного контингента, поджигали флаги Франции.

"Мы хотим своими действиями показать, что Франция нашей стране больше не нужна", - заявил один из инициаторов протеста Адама Савадого.

Агентство отмечает, что демонстрация прошла мирно и не сопровождалась насилием.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44
Фоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
ФотоФоторепортаж с Аллеи шехидов - народ чтит память своих героев
19 января 2023 г. 15:41
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
Глава Siemens: Готовы поддержать Азербайджана на пути к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00
Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
Фото Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
18 января 2023 г. 18:29
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
18 января 2023 г. 18:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi