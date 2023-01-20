СМИ: В Буркина-Фасо требуют вывода французских войск

Демонстрация против военного присутствия Франции в Буркина-Фасо, собравшая несколько сотен человек, прошла в столице африканской страны - городе Уагадугу.

Демонстрация против военного присутствия Франции в Буркина-Фасо, собравшая несколько сотен человек, прошла в столице африканской страны - городе Уагадугу.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

Участники акции скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны французского военного контингента, поджигали флаги Франции.

"Мы хотим своими действиями показать, что Франция нашей стране больше не нужна", - заявил один из инициаторов протеста Адама Савадого.

Агентство отмечает, что демонстрация прошла мирно и не сопровождалась насилием.