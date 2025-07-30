СМИ: В Буркина-Фасо боевики убили около 50 военных при нападении на базу

СМИ: В Буркина-Фасо боевики убили около 50 военных при нападении на базу

Вооруженные боевики убили около 50 военных во время нападения на армейскую базу на севере Буркина-Фасо.

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Вооруженные боевики убили около 50 военных во время нападения на армейскую базу на севере Буркина-Фасо. Атаке подверглась база ВС в районе населенного пункта Дарго в департаменте Бульса (провинция Наментенга). Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей местной общины. Нападение, по имеющимся данным, совершили около 100 боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин", имеющей связи с террористической организацией "Аль-Каида". По сведениям источников AP, террористы разграбили и сожгли армейскую базу. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram