СМИ: В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, есть пострадавшие

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей, сообщает Report со ссылкой на Daily Mirror.

Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики.

Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов.

На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой. Другие подробности пока не уточняются.