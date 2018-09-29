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    СМИ: В британском ночном клубе распылили неизвестное вещество, есть пострадавшие

    Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В ночном клубе Cameo британского города Борнмут распылили неизвестное вещество, пострадали не менее 40 посетителей, сообщает Report со ссылкой на Daily Mirror.

    Люди жаловались на проблемы с дыханием, кашель и резь в глазах. Им оказали помощь приехавшие на место происшествия парамедики.

    Всех посетителей в срочном порядке эвакуировали. Точное число людей, находившихся в клубе, не уточняется, однако известно, что в эту ночь там было запланировано мероприятие, на которое продали около трех тысяч билетов.

    На месте происшествия работают полицейские и врачи скорой. Другие подробности пока не уточняются. 

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