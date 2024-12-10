СМИ: В Британии около 66 тыс. людей остаются без электричества из-за шторма

Около 66 тыс. человек остаются без электричества в Великобритании из-за последствий шторма "Дара", который обрушился на Британские острова на выходных.

Около 66 тыс. человек остаются без электричества в Великобритании из-за последствий шторма "Дара", который обрушился на Британские острова на выходных.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Ассоциацию энергетических сетей.

В некоторых случаях на подключение домов к электросетям уходит более двух суток, так как электрики до сих пор считают слишком опасной работу в подтопленных районах. По состоянию на 16:00 понедельника (20:00 по бакинскому времени) на территории Англии и Уэльса продолжали действовать 37 оповещений о серьезных наводнениях и 117 - о менее серьезных.

В ряде регионов это приводит к нарушению железнодорожного сообщения.

Шторм с сильными дождями и порывами ветра скоростью до 141 км/ч обрушился за северо-запад Англии, Уэльс и соседнюю Ирландию в ночь на субботу. В результате падения деревьев на автомобили в Англии погибли два человека. В Великобритании на пике без электричества находились 259 тыс. домов, в Ирландии - почти 400 тыс. человек.