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СМИ: В Британии неэффективные траты властей стоили налогоплательщикам $16,7 млрд

СМИ: В Британии неэффективные траты властей стоили налогоплательщикам $16,7 млрд Неэффективное расходование госсредств представителями британского правительства обошлось налогоплательщикам в 14 млрд фунтов стерлингов (около 16,7 млрд долларов).
Другие страны
17 ноября 2022 г. 13:43
СМИ: В Британии неэффективные траты властей стоили налогоплательщикам $16,7 млрд

Неэффективное расходование госсредств представителями британского правительства обошлось налогоплательщикам в 14 млрд фунтов стерлингов (около 16,7 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Daily Telegraph.

По ее данным, британские власти потратили деньги на "неэффективные меры" по борьбе с пандемией коронавируса, проекты, которые не были реализованы либо повлекли за собой дополнительные расходы, а также на "личные цели". Как информирует издание, эта "статья расходов" включает аренду роскошной виллы для вечеринок в Италии, обслуживание плавательного бассейна, процедуры в спа-салоне, посещение парка развлечений в Сиднее.

Эти данные были опубликованы в преддверии обнародования Лондоном программы повышения налогов, которыми министр финансов королевства Джеймс Хант планирует "закрыть бюджетную дыру" в размере 55 млрд фунтов (65 млрд долларов).

"Потраченные впустую деньги не пошли ни на государственные и общественные услуги, ни на снижение налогов, и это действительно бьет по карману налогоплательщиков", - заявила председатель комитета Палаты общин британского парламента по контролю над расходованием государственных средств Меган Хиллиер.

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Версия на английском языке Media: Inefficient government spending in UK cost taxpayers $16.7B

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