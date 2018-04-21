СМИ: В Британии идентифицировали основных подозреваемых в "деле Скрипаля"

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Британские правоохранители идентифицировали основных подозреваемых в деле Скрипалей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Telegraph со ссылкой на следователей.

По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда на данный момент пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета.

Следователи на условиях анонимности сообщили изданию, что ожидают больших сложностей при попытке получить доступ к подозреваемым в деле Скрипалей — из-за напряженных отношений между странами.

Официальный представитель полиции заявил газете, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования.