В Великобритании более 420 человек задержали с момента начала беспорядков

Более 420 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков.

Более 420 человек задержаны в Великобритании с начала массовых беспорядков.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times.

Акции протеста направленные против иммигрантов, которые в некоторых случаях перерастали в столкновения с полицией и погромы, проходят в стране почти неделю. Катализатором протеста стало убийство трех детей в городе Саутпорт и распространившиеся после этого слухи о личности нападавшего.

По информации The Times, на этом фоне со стороны некоторых депутатов стали раздаваться призывы к премьер-министру Киру Стармеру в чрезвычайном порядке прервать парламентские каникулы и провести заседание законодательного органа.

Однако пока что правительство сопротивляется подобным планам.

Отметим что 5 августа должно пройти заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra по вопросу массовых беспорядков.

В Саутпорте 29 июля 17-летний подросток Аксель Рудакубана совершил нападение с ножом во время детского танцевального мастер-класса. Жертвами атаки стали три девочки, еще восемь детей были ранены. Кроме того, серьезные увечья получили преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия. Нападавший был задержан. По информации газеты The Times, Рудакубана - этнический руандиец, его семья бежала в Великобританию от геноцида на родине. На этом фоне протестующие призвали британские власти остановить неконтролируемую иммиграцию в королевство.