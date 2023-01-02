СМИ: В Британии 500 человек умирают еженедельно из-за задержек неотложной медпомощи

В Великобритании еженедельно умирают до 500 человек из-за не вовремя оказанной неотложной помощи.

В Великобритании еженедельно умирают до 500 человек из-за не вовремя оказанной неотложной помощи.

Как передает Report , об этом рассказал в интервью The Telegraph президент Королевского колледжа неотложной медицины (RCEM) Адриан Бойл.

По словам специалиста, в результате тяжелого сезона гриппа системе здравоохранения стало еще труднее функционировать, это привело к сотням ненужных смертей.

В настоящее время работе системы здравоохранения препятствуют двойная эпидемия коронавирусной инфекции и гриппа, который в том числе коснулся персонала больниц, а значит, катастрофически не хватает медиков. Бойл добавил, что сейчас ситуация с госпитализацией и лечением больных в стационарах значительно хуже, чем это было во время эпидемии COVID-19.

При этом врач отметил, что с 2015 года в 95% случаях не приходилось госпитализировать в течение четырех часов людей, прибывающих на машине скорой помощи.