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СМИ: В Британии 500 человек умирают еженедельно из-за задержек неотложной медпомощи

СМИ: В Британии 500 человек умирают еженедельно из-за задержек неотложной медпомощи В Великобритании еженедельно умирают до 500 человек из-за не вовремя оказанной неотложной помощи.
Другие страны
2 января 2023 г. 03:09
СМИ: В Британии 500 человек умирают еженедельно из-за задержек неотложной медпомощи

В Великобритании еженедельно умирают до 500 человек из-за не вовремя оказанной неотложной помощи.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью The Telegraph президент Королевского колледжа неотложной медицины (RCEM) Адриан Бойл.

По словам специалиста, в результате тяжелого сезона гриппа системе здравоохранения стало еще труднее функционировать, это привело к сотням ненужных смертей.

В настоящее время работе системы здравоохранения препятствуют двойная эпидемия коронавирусной инфекции и гриппа, который в том числе коснулся персонала больниц, а значит, катастрофически не хватает медиков. Бойл добавил, что сейчас ситуация с госпитализацией и лечением больных в стационарах значительно хуже, чем это было во время эпидемии COVID-19.

При этом врач отметил, что с 2015 года в 95% случаях не приходилось госпитализировать в течение четырех часов людей, прибывающих на машине скорой помощи.

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