СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс).

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс).

Как передает Report , об этом сообщил портал G1.

По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при обгоне. Шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Движение по федеральной трассе, где произошло ДТП, приостановлено. Спасатели продолжают работу на месте трагедии.