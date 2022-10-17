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СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек

СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс).
Другие страны
17 октября 2022 г. 07:06
СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс).

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при обгоне. Шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Движение по федеральной трассе, где произошло ДТП, приостановлено. Спасатели продолжают работу на месте трагедии.

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