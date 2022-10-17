СМИ: В Бразилии в ДТП погибли шесть человек

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей в районе бразильского туристического города Оуру-Прету (штат Минас-Жерайс).
Как передает
По предварительной версии, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения при обгоне. Шесть человек погибли, еще восемь были доставлены в клинику для оказания медицинской помощи. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Движение по федеральной трассе, где произошло ДТП, приостановлено. Спасатели продолжают работу на месте трагедии.