СМИ: В Боливии произошел взрыв рядом с избирательным участком

Взрыв произошел рядом с избирательным участком, где должен был голосовать кандидат в президенты Боливии Андронико Родригес.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Deber .

Как пишет издание, предположительно, речь идет о динамитной шашке. По словам свидетелей, находившихся рядом с участком для голосования, взрыв не был сильным.

На место прибыли представители правоохранительных органов. Военные усилили меры безопасности на участке.

Родригес планировал проголосовать в 11:00 по местному времени (19:00 по бакинскому времени). О пострадавших в результате взрыва не сообщается.