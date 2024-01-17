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СМИ: В ближайшие несколько недель ЕС может согласовать пакет помощи для Украины

СМИ: В ближайшие несколько недель ЕС может согласовать пакет помощи для Украины В ближайшие несколько недель ЕС может одобрить четырехлетний пакет помощи на 50 млрд евро для Украины.
Другие страны
17 января 2024 г. 11:55
СМИ: В ближайшие несколько недель ЕС может согласовать пакет помощи для Украины

В ближайшие несколько недель ЕС может одобрить четырехлетний пакет помощи на 50 млрд евро для Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Несколько европейских дипломатов сообщили изданию о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее не соглашался на предоставление Евросоюзом финансовой помощи. Поэтому сейчас ведутся переговоры между ЕС и Венгрией с тем, чтобы согласовать пакет помощи к саммиту лидеров европейских стран, который состоится 1 февраля в Брюсселе.

"В Брюсселе были готовы предложить Будапешту определенные уступки для достижения соглашения. Но большинство стран ЕС отклонило попытку Венгрии разделить транш для Украины на ежегодные пакеты. Это даст Орбану возможность ежегодно блокировать финансирование для Украины. Но сейчас ведутся переговоры, и в ЕС уверены, что соглашение может быть достигнуто в течение следующих нескольких недель", - сообщили источники.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya yardım paketi ilə bağlı razılığa gələ bilər
Версия на английском языке Media: EU may agree on aid package for Ukraine in next few weeks

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